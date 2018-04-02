Воспитанники зеленоградского «Творческого лицея» примут участие в благотворительной акции

Учащиеся текстильной студии «Творческого лицея» приняли участие в подготовке благотворительной акции в честь приближающегося праздника Благовещения, которая состоится 6 апреля в «Народной галерее» Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова.

Как сообщили в учреждении культуры, в рамках акции межрегиональная Благотворительная общественная организацию «Хантер-синдром» (оказание помощи больным редкими генетическими заболеваниями) и АНО «Скорая клоунская помощь» (содействие лечению и реабилитации детей и пожилых людей с тяжёлыми заболеваниями средствами арт-терапии) будут принимать подарки для своих подопечных. Подарками могут быть небольшие предметы детской тематики, изготовленные руками мастеров в любых материалах, например, игрушки из шерсти и сена, а также изделия, легко рассыпающиеся на части.

Участниками текстильной студии и их мамами были изготовлены куколки из лоскутов — «Малышок-голышок», которые и будут подарены детям в реабилитационных центрах и больницах страны.