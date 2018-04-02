Ещё
Воспитанники зеленоградского «Творческого лицея» примут участие в благотворительной акции
Далее:
Читайте также:
Ещё

Воспитанники зеленоградского «Творческого лицея» примут участие в благотворительной акции 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
Учащиеся текстильной студии «Творческого лицея» приняли участие в подготовке благотворительной акции в честь приближающегося праздника Благовещения, которая состоится 6 апреля в «Народной галерее» Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова.
Как сообщили в учреждении культуры, в рамках акции межрегиональная Благотворительная общественная организацию «Хантер-синдром» (оказание помощи больным редкими генетическими заболеваниями) и АНО «Скорая клоунская помощь» (содействие лечению и реабилитации детей и пожилых людей с тяжёлыми заболеваниями средствами арт-терапии) будут принимать подарки для своих подопечных. Подарками могут быть небольшие предметы детской тематики, изготовленные руками мастеров в любых материалах, например, игрушки из шерсти и сена, а также изделия, легко рассыпающиеся на части.
Участниками текстильной студии и их мамами были изготовлены куколки из лоскутов — «Малышок-голышок», которые и будут подарены детям в реабилитационных центрах и больницах страны.
Старое Крюково: последние новости
Воспитанники зеленоградского Дворца творчества стали лауреатами городского фестиваля В Зеленограде стартовал конкурс юных талантов в честь юбилея города Зеленоградские семьи лучше всех сориентировались в лесу на лыжах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло23
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Тест: угадайте фильм по одному предмету1
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?26
Видео
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение