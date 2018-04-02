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РАНХиГС: 5% семей предпочли потратить материнский капитал на оплату яслей и детских садов
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РАНХиГС: 5% семей предпочли потратить материнский капитал на оплату яслей и детских садов 

Rambler News Service 1 час назад
Лишь 5% семей, подавших заявление на материнский капитал (МК), предпочли потратить его на оплату яслей и детских садов, сообщается в аналитическом обзоре РАНХиГС «Мониторинг экономической ситуации в России» от 2 апреля.
«Несмотря на общеизвестную проблему с яслями, этот вариант (использования средств МК на дошкольное образование с двух месяцев. — RNS) применения средств материнского капитала выбрали лишь 5% опрошенных родителей детей до 18 лет», — сообщается в докладе.
Авторы доклада считают, что низкий интерес к данной возможности со стороны — следствие низкого качества работы коммерческих детсадов и яслей.
«Коммерческие детские сады остаются невостребованными большинством населения, потому что качество ухода в них до сих пор вызывает недоверие общества. Средства МК могут получать только организации, имеющие образовательную лицензию, а ее оформление вызывает большие проблемы у индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги по уходу и присмотру за детьми. Сложная процедура получения лицензии приводит к тому, что основная часть домашних детских садов работает без нее, тем самым ставя под сомнение качество предоставляемых услуг во всех частных яслях. Таким образом, программа МК расширена в большей степени номинально, а ее эффект, скорее всего, не будет значительным», —считают авторы доклада.
Ранее глава Минтруда Максим Топилин сообщил журналистам, что не поддерживает идею разрешить тратить материнский капитал на нянь, поскольку этот рынок «в основном не белый».
Размер МК в 2018 году составляет 453 тыс. руб. Сертификат выдается на второго и последующих детей. С 1 января 2018 года программа МК была продлена до 2022 г., расширился спектр ее применения, стало возможным использование средств на дошкольное образование с момента исполнения ребенку двух месяцев (ранее это было возможно только с 3 лет).
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