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Более 120 жителей Волоколамского района отправились на оздоровительный отдых
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Более 120 жителей Волоколамского района отправились на оздоровительный отдых 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Родители с маленькими детьми поехали в подмосковные пансионаты, школьники — в оздоровительный лагерь. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на начальника Волоколамского управления социальной защиты населения министерства соцразвития Московской области Татьяну Яковлеву.
Татьяна Яковлева отметила, что в понедельник на оздоровительный отдых отправились 122 жителя Волоколамского района. Она добавила, что в пансионаты «Нара» в Наро-Фоминском городском округе и «Огниково» в городском округе Истра отправились родители с детьми младшего возраста. Школьников отправили в оздоровительный лагерь «Дружба». Отдых в пансионате и лагере может продлиться от одной до трех недель, его продолжительность определяют родители, отмечается в сообщении.
Яковлева добавила, что на отдых, прежде всего, стараются отправлять школьников в маленьких детей с мамами. «Мы собираем заявления ежедневно с 8:00 до 20:00 в здании администрации на первом этаже. После этого все обрабатываем, обзваниваем, формируем заезды», — приводятся ее слова в сообщении.
Напомним, губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с инициативной группой жителей Волоколамского района принял решение о предоставлении местным жителям путевок в санатории для отдыха и оздоровления.
Во время рекультивации полигона ТБО «Ядрово» пожелавших оздоровиться жителей Волоколамского района смогут принять пансионаты и лагеря в городском округе Истра, Наро-Фоминском городском округе, Щелковском и Пушкинском районах.
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