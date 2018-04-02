Более 120 жителей Волоколамского района отправились на оздоровительный отдых

Родители с маленькими детьми поехали в подмосковные пансионаты, школьники — в оздоровительный лагерь. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на начальника Волоколамского управления социальной защиты населения министерства соцразвития Московской области Татьяну Яковлеву.

Татьяна Яковлева отметила, что в понедельник на оздоровительный отдых отправились 122 жителя Волоколамского района. Она добавила, что в пансионаты «Нара» в Наро-Фоминском городском округе и «Огниково» в городском округе Истра отправились родители с детьми младшего возраста. Школьников отправили в оздоровительный лагерь «Дружба». Отдых в пансионате и лагере может продлиться от одной до трех недель, его продолжительность определяют родители, отмечается в сообщении.

Яковлева добавила, что на отдых, прежде всего, стараются отправлять школьников в маленьких детей с мамами. «Мы собираем заявления ежедневно с 8:00 до 20:00 в здании администрации на первом этаже. После этого все обрабатываем, обзваниваем, формируем заезды», — приводятся ее слова в сообщении.

Напомним, губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с инициативной группой жителей Волоколамского района принял решение о предоставлении местным жителям путевок в санатории для отдыха и оздоровления.

Во время рекультивации полигона ТБО «Ядрово» пожелавших оздоровиться жителей Волоколамского района смогут принять пансионаты и лагеря в городском округе Истра, Наро-Фоминском городском округе, Щелковском и Пушкинском районах.