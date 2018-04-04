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Еще 219 жителей Волоколамского района отправились на отдых в оздоровительные учреждения
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Еще 219 жителей Волоколамского района отправились на отдых в оздоровительные учреждения 

РИАМО 10 минут назад
Фото: РИАМО
Утром в среду еще 219 жителей Волоколамского района Подмосковья отправились на отдых в оздоровительный лагерь и пансионаты, большинство из них дети, сообщила журналистам начальник Волоколамского управления социальной защиты населения министерства соцразвития Московской области Татьяна Яковлева.
«Сегодня мы отправили 219 человек в два пансионата — это «Нара» Наро-Фоминский городской округ и «Огниково» городской округ Истра, а также в лагерь «Дружба» Пушкинский район", — сказала Яковлева.
Она отметила, что в Волоколамском районе продолжается прием заявок на отдых в оздоровительный центр с 8:00 до 20:00 в здании администрации, кроме воскресенья.
«В первую очередь в лагеря заезжают дети старше 7 лет и 15 включительно, с мамочками можно до семи лет в пансионаты заехать», — добавила Яковлева.
Проводить жителей на отдых пришел исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с инициативной группой жителей Волоколамского района принял решение о предоставлении местным жителям путевок в санатории для отдыха и оздоровления.
Во время рекультивации полигона ТБО «Ядрово» пожелавших оздоровиться жителей Волоколамского района смогут принять пансионаты и лагеря в городском округе Истра, Наро-Фоминском городском округе, Щелковском и Пушкинском районах.
Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском районе будет закрыт в рамках начала активной стадии рекультивации.
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