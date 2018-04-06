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В пансионатах Подмосковья находится более 1,1 тыс. детей из Волоколамского района
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В пансионатах Подмосковья находится более 1,1 тыс. детей из Волоколамского района 

РИАМО 6 апреля 2018
Фото: РИАМО
Свыше 1,1 тысячи детей воспользовались возможностью отдохнуть в пансионатах других муниципальных образований в связи с экологической ситуацией в Волоколамском районе Подмосковья, сообщила журналистам в пятницу министр образования Московской области Марина Захарова.
«Все дети (из Волоколамского района — ред.), которым по мнению родителей нужно отдохнуть и поправить свое здоровье, воспользовались предложенной возможностью. Сегодня в пансионатах Московской области находится 1104 ребенка. Там у них все, что касается образовательного процесса, налажено полностью», — сказала Захарова.
Она уточнила, что к детям приходят заниматься педагоги из школ.
«Знаниями обеспечены все дети. Не так важно, в средней или старшей школе они учатся», — сказала министр.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с инициативной группой жителей Волоколамского района принял решение о предоставлении местным жителям путевок в санатории для отдыха и оздоровления.
Во время рекультивации полигона ТБО «Ядрово» пожелавших оздоровиться жителей Волоколамского района смогут принять пансионаты и лагеря в городском округе Истра, Наро-Фоминском городском округе, Щелковском и Пушкинском районах.
Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском районе будет закрыт в рамках начала активной стадии рекультивации.
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