В пансионатах Подмосковья находится более 1,1 тыс. детей из Волоколамского района

Свыше 1,1 тысячи детей воспользовались возможностью отдохнуть в пансионатах других муниципальных образований в связи с экологической ситуацией в Волоколамском районе Подмосковья, сообщила журналистам в пятницу министр образования Московской области Марина Захарова

«Все дети (из Волоколамского района — ред.), которым по мнению родителей нужно отдохнуть и поправить свое здоровье, воспользовались предложенной возможностью. Сегодня в пансионатах Московской области находится 1104 ребенка. Там у них все, что касается образовательного процесса, налажено полностью», — сказала Захарова.

Она уточнила, что к детям приходят заниматься педагоги из школ.

«Знаниями обеспечены все дети. Не так важно, в средней или старшей школе они учатся», — сказала министр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с инициативной группой жителей Волоколамского района принял решение о предоставлении местным жителям путевок в санатории для отдыха и оздоровления.

Во время рекультивации полигона ТБО «Ядрово» пожелавших оздоровиться жителей Волоколамского района смогут принять пансионаты и лагеря в городском округе Истра, Наро-Фоминском городском округе, Щелковском и Пушкинском районах.