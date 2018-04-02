Начало слушаний по делу о гибели детей на Сямозере перенесли на 9 апреля

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 апр — РИА Новости. Петрозаводский городской суд перенес с 3 апреля на 9 апреля начало слушаний по уголовному делу в отношении шести человек, обвиняемых в причастности к гибели детей из карельского лагеря «Сямозеро», сообщил в понедельник РИА Новости представитель суда.

"Заседание перенесено на 9 апреля, на 10.15 мск", — сказал он, не уточнив причину этого решения.

Собеседник агентства предположил, что рассмотрение дела займёт длительное время из-за большого количества участников разбирательства, включая представителей потерпевших.

По делу о гибели детей из лагеря «Сямозеро» перед судом предстанут шесть человек. Согласно карточке дела, бывший директор лагеря Елена Решетова и ее экс-заместитель Вадим Виноградов, а также бывший инструктор лагеря Валерий Круподерщиков обвиняются по статьям «оставление в опасности» и «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц». Обвинение в оказании небезопасных услуг предъявлено также экс-инструктору лагеря «Сямозеро» Павлу Ильину. Экс-руководитель Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко и его бывший заместитель Людмила Котович обвиняются по статье «халатность».

Ранее в феврале 2018 года Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых граждан, причастных к трагедии на озере Сямозеро.

Трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря «Парк-отель „Сямозеро“ отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в группе был 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись. Погибли 14 детей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и по статье 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц). Лагерь „Парк-отель Сямозеро“ был закрыт.

В результате расследования прокуратурой было установлено, что детей повезли на экскурсию на неисправном и перегруженном плавсредстве. При этом дети не были обеспечены спасательными жилетами, а сотрудники лагеря не обладали необходимым уровнем подготовки для проведения водной судовой практики.