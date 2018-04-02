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В дошкольном отделении школы №1356 был День открытых дверей
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В дошкольном отделении школы №1356 был День открытых дверей 

Вестник Бутова 58 минут назад
Фото: Вестник Бутова
Множество гостей пришло в дошкольное отделение на Старокачаловской в субботу, 31 марта. День открытых дверей здесь проходил с самого утра.
В этот день гостей дошкольного отделения ждала весьма обширная программа. Частью программы Дня открытых дверей стали мастер-классы по работе с тестом и занятие по изготовление пасхальных украшений. Пап и мам малышей ждала встреча с психологом.
Так что гости дошкольного отделения провели время интересно и с пользой — и, думаем, о времени, здесь проведённом, никто не пожалел.
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