В Ноябрьске девочка прошила палец швейной машинкой, а грудничок обварился кипятком

В Ноябрьске семимесячный мальчик обварился кипятком. Со слов мамы, ребенок опрокинул на себя чайник.

Как рассказали «Красному Северу» на станции скорой медицинской помощи, у маленького пациента обожжено 15 процентов тела: шея, грудь, спина, нога. Малыша госпитализировали в приемный покой городской больницы, он находится под пристальным вниманием врачей, состояние оценивается как средней тяжести.

— В среднем 15 вызовов «скорой» в неделю приходится на травмированных детей. Они ломают конечности, травятся таблетками и опасными химикатами, оставленными родителями в свободном доступе, падают с высоты. Зачастую ЧП происходят за считанные минуты. Так, на прошлой неделе двухгодовалая девочка прошила себе пальчик швейной машинкой, — рассказал представитель станции скорой помощи Андрей Джус.