Двухлетний мальчик с неизлечимым раком очнулся после комы и выздровел

Двухлетний мальчик, страдавший от тяжёлого рака, считался неизлечимым, и его родители даже согласились отключить ребёнка от всех аппаратов искусственной жизнедеятельности. Однако он чудесным образом проснулся после комы, а теперь его выписали домой полностью здоровым.

Житель английского Дербишира Дилан Аскин поразил врачей и родственников после того, как очнулся после комы. Это произошло в тот момент, когда родители уже согласились отключить безнадежно больного ребенка от аппаратов искусственной жизнедеятельности. И через два года после того удивительного случая он объявлен полностью здоровым. Между тем у ребенка обнаружили редкую разновидность рака легких, и вероятность победы над ней составляла один шанс на 10 млн В какой-то момент состояние здоровья Дилана было настолько плохим, что родители даже провели причастие прямо на больничной койке.

Онкологи уверяли папу и маму Дилана в том, что шансов на восстановление здоровья у мальчика нет, и использовать аппараты искусственной жизнедеятельности бесполезно. Наконец, родители приняли самое тяжелое решение в своей жизни, но после отключения всех аппаратов сердце ребенка не остановилось, и он продолжал дышать самостоятельно. А через некоторое время мальчик открыл глаза и начал длительный процесс выхода из комы. Причём всё это произошло прямо на Пасху, так что мама даже считает случившееся настоящим чудом. Врачи диагностировали у ребёнка гистиоцитоз из клеток Лангерганса — крайне редкую легочную форму рака. Изначально мальчик восстановился в достаточной степени для того, чтобы покинуть отделение неотложной помощи, однако он перенес несколько судорожных приступов и заболел бактериальной пневмонией, что тяжело отразилось на его легких. Именно это погрузило ребенка в кому, и медики были убеждены, что шансов на выздоровление у него нет. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)