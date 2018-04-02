В Евпатории к лету откроют специализированный детский игровой пляж

В Крыму к началу курортного сезона в Евпатории откроют специализированный детский пляж общего пользования. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города, пишет РИА-Крым.

По информации властей города, открытие пляжа на набережной им. Горького планируется приурочить ко Дню защиты детей — 1 июня 2018 года.

Предложение о его создании поступило от одного из арендаторов, который заключил с администрацией города договор на благоустройство прибрежной территории.

По сообщению пресс-службы, основная особенность пляжа — современная инфраструктура и специальные детские программы. Здесь будет игровая зона, детская площадка с горками и качелями, зона под навесами с обучающей, развивающей анимацией, спортивными играми, мастер-классами по лепке скульптур из песка, художественными и кулинарными мастер-классами. На пляже будут работать специалисты в области педагогики и психологии, профессиональные аниматоры.

На водной части пляжа установят современный детский надувной комплекс с полосой препятствий, а также с горками, лабиринтами и батутами. Дети смогут участвовать в ежедневных спортивных состязаниях.

Безопасность детей будут обеспечивать специально обученные матросы-спасатели.

Также на пляже создадут доступную среду для людей с ограниченными физическими возможностями: отдельные кабины для переодевания, душевые, пандус, дорожки. На всей территории пляжа установят систему видеонаблюдения.

Вечером на пляже будет работать кинотеатр под открытым небом, где будут демонстрироваться мультфильмы, детские анимационные фильмы и сказки.