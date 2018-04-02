В России стартовал 300-дневный благотворительный марафон «Вернем детям красоту»

Благотворительный фонд «Лицо ребенка» создан 15 лет назад по инициативе ведущего детского челюстно-лицевого хирурга России, профессора Виталия Владиславовича Рогинского . За это время более 15 тысяч больных получили консультации и прошли лечение. Но без сложного процесса диагностики и послеоперационной реабилитации все усилия хирургов могут быть сведены на нет.

Все мы понимаем, какой ценой дается людям красота, как мечтают взрослые, состоявшиеся люди выглядеть моложе, ярче, эффектнее. Но дети всего лишь хотят быть такими, как все.

Столь масштабный благотворительный марафон в поддержку детей с заболеваниями челюстно-лицевой области проводится в России впервые. Внести свой вклад могут как юридические лица, так и физические — переведя любую сумму на короткий номер 3443 по кодовому слову ЛИЦО. Подробности — на сайте марафона и на сайте Фонда.