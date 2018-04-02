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Детские вычеты: на что обратить внимание
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Детские вычеты: на что обратить внимание 

Время бухгалтера 2 часа назад
Минфин ответил на конкретный вопрос налогоплательщика о том, в каком размере ему предоставят стандартный детский вычет за студента-очника.
Ребенок — инвалид III группы.
Максимальная сумма стандартного детского вычета составляет 12 тыс. рублей.
Финансисты разъяснили, что условием предоставления максимального вычета являются:
приобретение ребенком инвалидности до 18-ти лет; инвалидность I и II групп при условии, что ребенок является очным студентом ВУЗа и не достиг 24 лет.
Таким образом, III группа инвалидности не позволяет уменьшить базу по налогу на 12 тыс. рублей.
Поэтому, рассчитать НДФЛ можно применяя вычет в 1400 рублей за каждый месяц до тех пор, пока доход, рассчитанный нарастающим итогом с начала года, не превысит 350 тыс. рублей.
ПИСЬМО Минфина РФ от 21.03.2018 № 03-04-05/17541
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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