Детские вычеты: на что обратить внимание

Минфин ответил на конкретный вопрос налогоплательщика о том, в каком размере ему предоставят стандартный детский вычет за студента-очника.

Ребенок — инвалид III группы.

Максимальная сумма стандартного детского вычета составляет 12 тыс. рублей.

Финансисты разъяснили, что условием предоставления максимального вычета являются:

приобретение ребенком инвалидности до 18-ти лет; инвалидность I и II групп при условии, что ребенок является очным студентом ВУЗа и не достиг 24 лет.

Таким образом, III группа инвалидности не позволяет уменьшить базу по налогу на 12 тыс. рублей.

Поэтому, рассчитать НДФЛ можно применяя вычет в 1400 рублей за каждый месяц до тех пор, пока доход, рассчитанный нарастающим итогом с начала года, не превысит 350 тыс. рублей.

ПИСЬМО Минфина РФ от 21.03.2018 № 03-04-05/17541

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