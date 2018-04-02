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Восьмимесячный ребенок ошпарился горячим чаем на севере Москвы и попал в больницу
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Восьмимесячный ребенок ошпарился горячим чаем на севере Москвы и попал в больницу 

360tv.ru 2 часа назад
Столичная полиция начала проверку после того, как восьмимесячный мальчик был госпитализирован с ожогами первой и второй степени. Ребенок пролил на себя горячий чай, сообщил телеканалу «360» источник в правоохранительных органах.
По словам врачей, малыш, проживающий в доме на улице Фонвизина, травмировал правое бедро и правое предплечье. Он получил ожоги 6% тела и его решили положить в хирургическое отделение. При таких случаях пациентов всегда отвозят в больницу
из-за  возможной реакции организма в виде ожоговой болезни или шока. Особую опасность подобные ожоги могут представлять для детей и пожилых пациентов.
Обстоятельства, при которых в руки ребенка попал кипяток, сейчас выясняются.
На прошлой неделе стало известно, что в Омске перед судом предстанет
29-летняя
женщина, которая облила кипятком свою мать. Это произошло в ходе семейной ссоры. Прокуратура уже утвердила обвинительный акт по возбужденному в отношении нее уголовному делу.
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