10 мифов о детском аутизме

В аутизме виноваты родители. В 50-е годы была очень популярна гипотеза о том, что детский аутизм — результат эмоциональной холодности отцов и матерей или недостаточного внимания с их стороны. На самом деле, это не так. Сейчас известно, что аутическое расстройство возникает вследствие изменений в некоторых отделах мозга, и его развитие на большую долю связано с генными мутациями.

Аутичные дети намного глупее сверстников. Совсем нет. Часто у таких детей обычно нормальный или выше среднего IQ. Иногда аутизм сочетается с выдающимися способностями в какой-то области, например, математике или музыке.

Аутизм можно перерасти. Поскольку это расстройство вызвано объективными и очень сложными изменениями мозга, оно, как правило, сохраняется навсегда. Но при своевременной диагностике и правильной терапии многие дети-аутисты могут полностью адаптироваться к обычной жизни.

Аутичные дети холодные и бездушные. Одно из частых проявлений аутизма — сложность восприятия чужих эмоций, если они неочевидно выражаются. Например, ребенку с расстройством трудно понять тонкий сарказм или нюансы мимики. Но с чувствами у таких детей все в порядке: они умеют сострадать и радоваться за других.

Аутичные дети не нуждаются в общении. Это огромное заблуждение: им точно так же необходимы друзья, игры, разговоры. Проблема в том, что у аутистов органически страдают социальные навыки, они не понимают, как взаимодействовать с другими людьми. В этом детям нужно помогать.

Все аутисты похожи на «Человека дождя». Аутизм правильнее называть РАС (расстройства аутичного спектра) — именно потому, что он может проявляться очень разнообразными состояниями и отклонениями. Одни аутичные дети не разговаривают и сочиняют музыку, другие ничем не отличаются от ровесников, но испытывают постоянные приступы тревоги.

Аутичным детям никак нельзя помочь. Чем раньше распознать аутизм и начать терапию, тем больше у ребенка шансов на полноценную жизнь. Есть множество методов реабилитации, самым эффективным из них считается АВА-терапия — она развивает полезные навыки и корректирует поведение.

Аутизм всегда проявляется внезапно. Существуют признаки, по которым заподозрить детский аутизм можно в очень раннем возрасте. Вот они:— ребенок не улыбается, никак не выражает радость к 6 месяцам— ребенок не повторяет мамины жесты и мимику к 9 месяцам— нет лепета к 12 месяцам— нет указательного жеста к 12 месяцам— ребенок не произносит слов к 16 месяцам— нет фразовой речи к 2 годам— резкий откат навыков и речи в любом возрасте

Аутичных детей нужно «ломать». Любое психологическое насилие доставляет ребенку с аутизмом страдания (как и всем нам, а возможно, даже в большей степени). Если малыш не говорит, замкнут в себе, это не значит, что он не испытывает глубоких и сложных чувств. Насильно социализировать его, заставлять смотреть людям в глаза, мучать вопросами — очень плохая идея.

Существуют лекарства от аутизма. К сожалению, это не так. Некоторые препараты назначают, чтобы смягчить те или иные эффекты аутизма (например, депрессию), но вылечить РАС препаратами невозможно. Но правильно подобранная терапия, терпение и любовь семьи творят настоящие чудеса.