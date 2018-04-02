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День детской книги: в библиотеках Таджикистана прививают любовь к чтению
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День детской книги: в библиотеках Таджикистана прививают любовь к чтению 

Мир24 1 час назад
Во всем мире отмечают День детской книги. В Душанбе в Национальной библиотеке по этому случаю организовали день открытых дверей, сообщает «МИР 24».
К празднику там заработала книжная выставка. Большая часть экспозиции — детская литература. Организаторы рассчитывают отвлечь молодежь от планшетов и телефонов и привить им любовь к чтению.
«Дети постоянно в планшетах. И мы не знаем, чем они там занимаются. Дети должны больше читать, больше узнавать. Мы сами приходим в библиотеку, только чтобы делать домашнее задание, доклады пишем. Но сегодня мы, придя сюда, узнали много нового», — говорит студентка Екатерина Щербакова.
Кроме выставки для книголюбов организовали бесплатную экскурсию по залам библиотеки. Такие акции проходят по всей республике.
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