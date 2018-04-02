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Шестилетнему курянину Глебу Бабанину требуется помощь
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Шестилетнему курянину Глебу Бабанину требуется помощь 

Курские известия 35 минут назад
Фото: Курские известия
В год мальчику поставили диагноз «Детский церебральный паралич»
Елена и Сергей Бабанины обращаются ко всем неравнодушным людям с просьбой о помощи их шестилетнему сыну Глебу. В год мальчику поставили диагноз ДЦП. С тех пор семье приходится практически жить в больницах.
К шести годам Глеб научился самостоятельно сидеть, ползать, вставать у опоры, ходить с опорой за руку. В Санкт-Петербурге мальчик прошел 6 курсов лечения в неврологическом центре, в результате чего появилась положительная динамика: ребенок научился разговаривать и строить предложения, окреп физически. По прогнозам врачей, Глеб может пойти сам. Чтобы ребенок мог вести полноценную жизнь ему требуется дорогостоящее лечение — 138 100 рублей.
Ссылка на группу «Вконтакте»: https://vk.com/gleb_babanin
Номер карты Сбербанка: 6390 0233 9003 002420
Ф. И. О. получателя: Бабанина Елена Александровна.
Диагноз: Детский церебральный паралич, смешанная форма, спастически-атанические нарушения, резидуальная стадия, сходящееся альтернирующее косоглазие.
Мама: Бабанина Елена Александровна — 8-919-216-90-72.
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