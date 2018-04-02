Шестилетнему курянину Глебу Бабанину требуется помощь

В год мальчику поставили диагноз «Детский церебральный паралич»

Елена и Сергей Бабанины обращаются ко всем неравнодушным людям с просьбой о помощи их шестилетнему сыну Глебу. В год мальчику поставили диагноз ДЦП. С тех пор семье приходится практически жить в больницах.

К шести годам Глеб научился самостоятельно сидеть, ползать, вставать у опоры, ходить с опорой за руку. В Санкт-Петербурге мальчик прошел 6 курсов лечения в неврологическом центре, в результате чего появилась положительная динамика: ребенок научился разговаривать и строить предложения, окреп физически. По прогнозам врачей, Глеб может пойти сам. Чтобы ребенок мог вести полноценную жизнь ему требуется дорогостоящее лечение — 138 100 рублей.

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Номер карты Сбербанка : 6390 0233 9003 002420

Ф. И. О. получателя: Бабанина Елена Александровна.

Диагноз: Детский церебральный паралич, смешанная форма, спастически-атанические нарушения, резидуальная стадия, сходящееся альтернирующее косоглазие.

Мама: Бабанина Елена Александровна — 8-919-216-90-72.