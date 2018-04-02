В курском детсаду прошла тренировка по эвакуации воспитанников

Учения включали в себя теоретические и практические занятия

В регионе регулярно проводятся тренировки по эвакуации воспитанников и сотрудников в детских дошкольных учреждениях. На днях такая тренировка прошла в саду №130. Огнеборцам необходимо было провести разведку, поиск пострадавших и источник пожара в условиях, приближенных к реальным.

Спасатели провели с сотрудниками учреждения инструктаж по действиям при возникновении загорания. После этого сотрудники ГУ МЧС России по Курской области и КОО ВДПО побеседовали с детьми.

— Работа с детьми носит системный характер, — рассказала Татьяна Рыженкова, начальник отдела противопожарной пропаганды и связей с общественностью КОО ВДПО. — Обучение правилам безопасности проводится через игры, творческие конкурсы, экскурсии в музей. Самое главное в этом возрасте, чтобы дети уяснили, чего категорически нельзя делать, как правильно себя повести в сложной ситуации.

По легенде, огонь вспыхнул на первом этаже сада, отрезав путь к выходу нескольким группам детей. В таких ситуациях важно не допустить паники.

— Нам важно уже на этом этапе заложить детям осознание, что надо правильно действовать при сложной ситуации, — говорит Татьяна Юрьевна. — Форма игры для них понятна и очень интересна. Это поможет нам, взрослым, организовать детишек, ребята сами будут нам помогать.

Юные участники тренировки получили памятки и подарки.

— На каждом воспитателе лежит огромная ответственность, — пояснил Анатолий Апенин, старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному округу г. Курска. — Они несут ответственность за жизнь и здоровье наших детей. А потому их действия в чрезвычайной ситуации должны быть отработаны до автоматизма. Могу отметить, что действия сотрудников детского сада №130 были грамотные, эвакуация прошла оперативно, без паники и травм. Результат очень достойный.

Также в пресс-службе регионального МЧС пояснили, что во время учений был выявлен серьёзный недостаток — проезду спецтехники мешали припаркованные автомобили. Администрация сада обещала устранить нарушение в этот же день.