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В апреле в Курске пройдёт акция по оказанию помощи детям, нуждающимся в защите государства
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В апреле в Курске пройдёт акция по оказанию помощи детям, нуждающимся в защите государства 

Курские известия 38 минут назад
Фото: Курские известия
Сотрудники администрации проведут рейды по городским округам, чтобы выявить безнадзорных детей
В мэрии создан оргкомитет, который будет заниматься акцией. Его возглавила заместитель главы города Марина Сойникова. Специалисты проведут рейды, чтобы выявить безнадзорных детей и несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию, находящихся в социально опасном положении, самовольно покинувших семью, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, имеющих проблемы со здоровьем. Семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, окажут адресную помощь.
Ревизоры пройдут и по торговым точкам. Они проверят, соблюдается ли запрет продажи табака и алкогольной продукции несовершеннолетним.
Если Вы стали свидетелем жестокого обращения с детьми, если знаете, что несовершеннолетние дети курят, употребляют алкоголь или наркотические средства, если Ваши соседи, близкие или знакомые ведут асоциальный образ жизни и при этом страдают дети, звоните по тел. 70-22-65.
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