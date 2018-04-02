В апреле в Курске пройдёт акция по оказанию помощи детям, нуждающимся в защите государства

Сотрудники администрации проведут рейды по городским округам, чтобы выявить безнадзорных детей

В мэрии создан оргкомитет, который будет заниматься акцией. Его возглавила заместитель главы города Марина Сойникова. Специалисты проведут рейды, чтобы выявить безнадзорных детей и несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию, находящихся в социально опасном положении, самовольно покинувших семью, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, имеющих проблемы со здоровьем. Семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, окажут адресную помощь.

Ревизоры пройдут и по торговым точкам. Они проверят, соблюдается ли запрет продажи табака и алкогольной продукции несовершеннолетним.

Если Вы стали свидетелем жестокого обращения с детьми, если знаете, что несовершеннолетние дети курят, употребляют алкоголь или наркотические средства, если Ваши соседи, близкие или знакомые ведут асоциальный образ жизни и при этом страдают дети, звоните по тел. 70-22-65.