Ещё
В Индии ищут обезьяну, похитившую младенца
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Индии ищут обезьяну, похитившую младенца 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Обезьяна проникла в дом жительницы индийского Орисса и украла ее сына. Неназванная женщина пыталась остановить животное, но не успела. Тело ребенка позже было найдено в колодце. Полиция ищет похитительницу, сообщает британская телерадиокомпания BBC.
Тело малыша удалось найти только на следующий день. На его теле не было шрамов, врачи признали ребенка утонувшим. Индийцы полагают, что обезьяна случайно уронила малыша в колодец.
Представители местной полиции утверждают, что похищение ребенка обезьянами — крайне редкий случай.
Вести.Ru: последние новости
Cамые дешевые города Европы на весенние каникулы В Подольске ребенок умер, попив из найденной на улице бутылки лимонада Трагедия в Кемерове и волна дезинформации: найден источник фейк-новостей о жертвах
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло32
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: кто озвучивал советские мультфильмы?
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?29
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Видео
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение