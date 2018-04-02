В Индии ищут обезьяну, похитившую младенца

Обезьяна проникла в дом жительницы индийского Орисса и украла ее сына. Неназванная женщина пыталась остановить животное, но не успела. Тело ребенка позже было найдено в колодце. Полиция ищет похитительницу, сообщает британская телерадиокомпания BBC

Тело малыша удалось найти только на следующий день. На его теле не было шрамов, врачи признали ребенка утонувшим. Индийцы полагают, что обезьяна случайно уронила малыша в колодец.

Представители местной полиции утверждают, что похищение ребенка обезьянами — крайне редкий случай.