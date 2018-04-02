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В детском центре «Доверие» на Талдомской прошла акция «День аиста»
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В детском центре «Доверие» на Талдомской прошла акция «День аиста» 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 26 минут назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
В субботу, 31 марта, в центре содействия семейному воспитанию «Доверие» (бывшем детском доме-интернате № 28) состоялась акция «День аиста».
— К нам в гости пришли потенциальные родители, кандидаты в замещающие семьи, опекуны. Воспитанники студий провели для гостей яркий концерт. Также для посетителей прошла познавательная экскурсия по центру, творческие мастер-классы в студиях дополнительного образования, — отметил представитель центра.
Адрес центра содействия семейному воспитанию «Доверие»: Талдомская улица, д. 4. (то)
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