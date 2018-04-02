Минобрнауки направит 10 млн рублей на съемку 100 видеороликов о детях-сиротах

МОСКВА, 2 апреля. / ТАСС /. Минобрнауки выделит 10 млн рублей на создание 100 видеосюжетов о детях-сиротах, которых трудно устроить в семьи. Об этом говорится в тендере, размещенном на официальном сайте госзакупок.

"Видеосюжеты должны быть созданы о детях, оставшихся без попечения родителей (не менее чем о 50 детях), не менее чем из двух субъектов Российской Федерации. Должен быть сформирован … список детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в федеральном банке данных о детях, которые относятся к категории «трудноустраиваемых», — говорится в материалах закупки. Там уточняется, что к этой категории относятся дети-инвалиды, дети старше семи лет, а также сироты, имеющие братьев и сестер.

В материалах тендера подчеркивается, что численность детей в детдомах ежегодно сокращается. «Однако, несмотря на достигнутые результаты, на 31 января 2018 года в государственном банке данных о детях содержатся сведения о 49,8 тыс. детей, оставшихся без попечения родителей», — говорится в документах.

Впоследствии все сюжеты будут размещены в интернете на специальных сайтах. Шесть роликов хронометражем четыре минуты будут показаны на федеральном канале. Согласно документации, выполнить проект планируется до 15 декабря 2018 года.