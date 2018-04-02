Немецких школьников поразили масштабы «Артека»

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости . Школьников из Германии, находящихся с визитом в Крыму, поразили масштабы международного детского центра «Артек», сообщает пресс-служба детского лагеря.

Ранее сообщалось, что немецкие школьники посетят Ялту в рамках международного проекта по народной дипломатии. В составе делегации — 17 школьников из Аугсбурга и Гамбурга. В течение этой недели гости познакомятся с ялтинскими сверстниками, а также посетят крымские дворцы и музеи. В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в своем микроблоге в Twitter, что визит немецких детей «из-за отсутствия консульской и страховой защиты — это очень опасная авантюра». Глава дипведомства считает, что организаторы поездки «должны быть привлечены к ответственности».

"Немецких школьников поразил масштаб строительства нового лагеря «Солнечный» и в целом масштаб «Артека», который они смогли осмотреть со смотровых площадок. Михаэль Рифферт из Аугсбурга сказал, что «ни в Германии, ни в Европе нет такого детского лагеря», — говорится в сообщении.

Особый интерес в ходе экскурсии у немецких школьников вызвало посещение артековского Музея космонавтики и возможность посидеть в кресле космонавтов, в котором первые покорители космоса тренировали свой вестибулярный аппарат перед полетом, добавили в детском центре.

"С большим интересом дети узнали, что ежегодно в детском центре при поддержке Роскосмоса проходит международная космическая смена, а всего в течение года с космическим профилем связаны программы целого ряда тематических партнеров «Артека», — отметили в пресс-службе.

Немецкие школьники также посетили лаборатории робототехники, композитных материалов, авиамоделирования, цифровые лаборатории артековской школы, дополняется в сообщении.