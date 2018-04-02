Веселые викторины и конкурсы пройдут в библиотеке на Алтуфьевском шоссе

В детской библиотеке № 56 состоится развлекательное мероприятие под названием «Открывая книгу, открывая мир». Как сообщили в администрации учреждения, в рамках программы юных гостей мероприятия ожидает встреча с писательницей Юлией Лавряшиной.

— Автор более 30 детских книг познакомится и пообщается с детьми, а также проведет для них веселые викторины и интересные конкурсы, — рассказали в администрации библиотеки.

Встреча начнется в 10.30. Вход свободный.

Напомним, библиотека № 56 находится по адресу: улица Римского-Корсакова, дом 16. (вт)