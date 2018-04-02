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Веселые викторины и конкурсы пройдут в библиотеке на Алтуфьевском шоссе
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Веселые викторины и конкурсы пройдут в библиотеке на Алтуфьевском шоссе 

Управа района Отрадное 16 минут назад
Фото: Управа района Отрадное
В детской библиотеке № 56 состоится развлекательное мероприятие под названием «Открывая книгу, открывая мир». Как сообщили в администрации учреждения, в рамках программы юных гостей мероприятия ожидает встреча с писательницей Юлией Лавряшиной.
— Автор более 30 детских книг познакомится и пообщается с детьми, а также проведет для них веселые викторины и интересные конкурсы, — рассказали в администрации библиотеки.
Встреча начнется в 10.30. Вход свободный.
Напомним, библиотека № 56 находится по адресу: улица Римского-Корсакова, дом 16. (вт)
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