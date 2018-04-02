Представление с песочной анимацией для детей прошло в Тверском районе

Методисты Творческого центра «Шапо-Синтез» подготовили для детей спектакль с песочной анимацией. Мероприятие состоялось 31 марта.

Спектакль получил название «Домашняя сказка». В представлении поучаствовали трое исполнителей: художник, работающий с песком, музыкант, аккомпанирующий на синтезаторе, и комментатор происходящего.

— Такие спектакли заставляют детей мыслить. Представление получилось очень проникновенным. Для ребят была создана атмосфера таинственности и уюта: все выступление они сидели на подушках на полу, слушали мелодичные переливы электронного пианино и смотрели на магию меняющихся форм из песка, — поделилась Роза Позднеева, директор центра.

Отметим, на мероприятии присутствовали не только дети, но и их родители. Как отметила Роза Позднеева, спектакль был одинаково интересен как взрослым, так и ребятам.