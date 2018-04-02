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Школьники из Германии посетили «Артек»
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Школьники из Германии посетили «Артек» 

RT на русском 2 часа назад
Группа из 10 немецких школьников посетила из Германии посетили международный детский центр «Артек» в Крыму. Как сообщается на сайте лагеря, в ходе визита дети возложили цветы к памятному знаку в честь Саманты Смит, осмотрели «Артек-арену», исторический дворец «Суук-Су», Музей космонавтики, а также лаборатории робототехники, авиамоделирования и другие.
«Немецких школьников поразил масштаб строительства нового лагеря «Солнечный» и в целом масштаб «Артека», который они смогли осмотреть со смотровых площадок. Михаэль Рифферт из Аугсбурга сказал, что «ни в Германии, ни в Европе нет такого детского лагеря», — отмечается в сообщении.
Ранее «Крыминформ» передавало, что «Артек» принял рекордное число детей в 2017 году.
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