Школьники из Германии посетили «Артек»

Группа из 10 немецких школьников посетила из Германии посетили международный детский центр «Артек» в Крыму. Как сообщается на сайте лагеря, в ходе визита дети возложили цветы к памятному знаку в честь Саманты Смит , осмотрели «Артек-арену», исторический дворец «Суук-Су», Музей космонавтики, а также лаборатории робототехники, авиамоделирования и другие.

«Немецких школьников поразил масштаб строительства нового лагеря «Солнечный» и в целом масштаб «Артека», который они смогли осмотреть со смотровых площадок. Михаэль Рифферт из Аугсбурга сказал, что «ни в Германии, ни в Европе нет такого детского лагеря», — отмечается в сообщении.