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Очередь в детские сады для семей военных сократилась более чем на треть
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Очередь в детские сады для семей военных сократилась более чем на треть 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Две с половиной тысячи детей военных принято в детские сады в рамках поручения Владимира Путина.
В рамках выполнения поручения Верховного Главнокомандующего с начала года в селекторных совещаниях приняли участие 14 глав субъектов Российской Федерации, что позволило заметно продвинуться в решении поставленных задач, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«На сегодня в детские сады принято 2 507 детей, трудоустроено 1 820 членов семей военнослужащих», — сказал министр на селекторном совещании в российском военном ведомстве.
Министр подчеркнул что окончательно проблема не снята. Для детей военнослужащих в дошкольных учреждениях необходимо открыть еще почти четыре тысячи мест.
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