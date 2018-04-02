Очередь в детские сады для семей военных сократилась более чем на треть

Две с половиной тысячи детей военных принято в детские сады в рамках поручения Владимира Путина В рамках выполнения поручения Верховного Главнокомандующего с начала года в селекторных совещаниях приняли участие 14 глав субъектов Российской Федерации, что позволило заметно продвинуться в решении поставленных задач, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу «На сегодня в детские сады принято 2 507 детей, трудоустроено 1 820 членов семей военнослужащих», — сказал министр на селекторном совещании в российском военном ведомстве Министр подчеркнул что окончательно проблема не снята. Для детей военнослужащих в дошкольных учреждениях необходимо открыть еще почти четыре тысячи мест.