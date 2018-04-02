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В Войковском детей научат рисовать обитателей зоопарка за 30 секунд
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В Войковском детей научат рисовать обитателей зоопарка за 30 секунд 

Управа района Войковский 2 часа назад
Фото: Управа района Войковский
День рождения российской детской писательницы-анималистки Веры Чаплиной отметят на Космонавта Волкова 24 апреля. Самых маленьких читателей приглашает в гости библиотека №21.
— «Зоопарк Веры Чаплиной» — это тематическое мероприятие, где дети смогут узнать интересные факты биографии и творчества писательницы, а также сыграть в увлекательную игру «Зоопарк» и научиться рисовать зверят за 30 секунд, — рассказал один из устроителей.
Также собравшиеся прочитают вслух весёлые истории о животных и обсудят прочитанное.
Встреча пройдет по адресу: ул. Космонавта Волкова, д.3. Начало в 12.00. (ео)
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