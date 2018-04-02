В кинотеатре «Смена» прошел спецпоказ для детей с аутизмом

Таким образом кинотеатр присоединился ко всемирной акции в поддержку детей с особенностями развития «Зажги синим» (Light It Up Blue).

1 апреля, в преддверии Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма (2 апреля), в «Смене» прошел спецпоказ для детей с аутизмом. Акция прошла совместно с культурным фондом «Эрмитаж» и Кировским Центром Прикладного Анализа Поведения.

Перед показом детей развлекала клоун Веселинка — она провела особую программу для детей с аутизмом и другими сложностями умственного восприятия. Дети строили пирамидки из кубиков, играли с аниматором и ростовыми куклами.

Затем дети вместе с родными посмотрели фильм «Кролик Питер» (6+). Фильм рассказывает историю о невероятные приключения маленького и непоседливого крольчонка по имени Питер, который хочет пробраться в огород к фермеру и вдоволь полакомиться там фруктами и овощами.

Для того, чтобы дети не испытывали дискомфорт во время сеанса, были созданы специальные условия — они могли ходить по залу, свет остался включенным, а звук был тише, чем во время обычного сеанса.

Также, перед показом каждый ребенок получил поп-корн в подарок от кинотеатра.

Согласно официальной статистике, сегодня каждый 43-й мальчик и каждая 82 девочка имеют диагноз РАС (расстройство аутистического спектра). И с каждым годом количество таких детей растёт.

Ежегодно 2-го апреля здания и достопримечательности сотен городов освещаются синим цветом: статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро (Бразилия), оперный театр в Сиднее (Австралия), небоскребы в Нью-Йорке (США), здания в Москве на Тверской и Новом Арбате, а также театры, филармонии, концертные залы во многих крупных городах России.

Владимир Ивонин, директор кинотеатра «Смена»:

«Культурный фонд «Эрмитаж» поддерживает акцию второй год подряд. Это акция солидарности с людьми с аутизмом и их близкими. Синий цвет выбрали создатели акции, международная организация Autism Speaks. Направлена чтобы снять напряженную ситуацию, в которой находились семьи, воспитывающие детей с аутизмом. Ведь это удивительные дети, они видят мир по-своему, под другим углом. Им нужно немножко больше времени, чтобы «выйти из дома», адаптироваться к окружающему миру, интегрироваться в детские и юношеские коллективы, и определить свой жизненный маршрут. Мы это понимаем и хотим с ними подружиться, чтобы сделать их жизнь ярче и интереснее».

Для справки:

Центр Прикладного Анализа Поведения — единственный в Кировской области организация, которая специализируется на системной помощи детям с РАС (расстройствами аутитстического спектра). В центре работают с детьми, у которых диагностировали аутизм, аллалию, ЗРР, и другие нарушения умственного развития. Больше информации: http://www.aba-kirov.ru/

Культурный фонд «Эрмитаж» — некоммерческая организация в г. Кирове, занимается поддержкой культуры и искусства в городе и области, проводит благотворительные мероприятия, активно включается в общественную и социально значимую деятельность города

Фото — kinosmena.ru