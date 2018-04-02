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В Печатниках прошел мастер-класс по ниткографии
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В Печатниках прошел мастер-класс по ниткографии 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Фото: Марьинский вестник
В детском центре «Радуга», расположенном на территории района Печатники, на одном из занятий детей познакомили с ниткографией. Информация об этом появилась в официальной группе досугового учреждения.
«Ниткография — вид изобразительного искусства, использующий в качестве основных изобразительных средств линии, штрихи, то есть «пишу ниткой» или «рисую нитью». Цель такой работы с детьми — это создание условий для экспериментальной деятельности ребенка», — говорится в сообщении.
Также решаются следующие задачи:
— Развитие способностей детей анализировать свои чувства;
— Развитие способностей детей творить новые смыслы и формы;
— Развивать творческого потенциала детей;
— Развитие художественных навыков и эстетического вкуса. (то)
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