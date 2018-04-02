Оформить материнский капитал можно в центре «Мои документы» Митина

В центре «Мои документы» района Митино по адресу Новотушинский проезд, д. 10 можно подать заявление о выдаче и распоряжении материнским капиталом. Размер выплат в 2018 году составляет 453 тысячи 26 рублей.

— Одним из основных изменений стало продление программы материнского капитала. То есть для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, рождение которого дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены, — сообщила специалист пресс-службы центров госуслуг Москвы Екатерина Репина

Теперь материнский капитал можно использовать уже через два месяца с момента приобретения права на него. Распорядиться средствами можно на оплату детского сада и яслей, в том числе частных, а также на оплату услуг по уходу и присмотру за ребенком.

Российские семьи, в которых в 2018–2022 годах появится второй или третий ребенок, смогут воспользоваться льготными условиями кредитования, чтобы улучшить свои жилищные условия. Льготную ипотеку также можно гасить средствами из материнского капитала. Дожидаться трехлетия ребенка, давшего право на сертификат, при этом необязательно. (ср)