Активисты из Южнопортового посетили волонтерский центр «Галчонок»

Активисты школы № 1274 Южнопортового района посетили волонтерский центр «Галчонок» в рамках проекта «Цивилизации Юных». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Ребята помогли фонду отсортировать договора и найти совпадения в базе данных. Спасибо «Цивилизации Юных» за предоставленную возможность! — отметили в администрации.

Благотворительный фонд «Галчонок» создан для помощи детям с органическими поражениями центральной нервной системы: паллиативным детям, детям-сиротам и детям из малообеспеченных семей. Фонд фокусирует свое внимание на улучшении качества жизни подопечных, изменении отношения к детям с особенностями и их возможностей для самореализации в обществе. (вт)