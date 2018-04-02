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Активисты из Южнопортового посетили волонтерский центр «Галчонок»
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Активисты из Южнопортового посетили волонтерский центр «Галчонок» 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
Активисты школы № 1274 Южнопортового района посетили волонтерский центр «Галчонок» в рамках проекта «Цивилизации Юных». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Ребята помогли фонду отсортировать договора и найти совпадения в базе данных. Спасибо «Цивилизации Юных» за предоставленную возможность! — отметили в администрации.
Благотворительный фонд «Галчонок» создан для помощи детям с органическими поражениями центральной нервной системы: паллиативным детям, детям-сиротам и детям из малообеспеченных семей. Фонд фокусирует свое внимание на улучшении качества жизни подопечных, изменении отношения к детям с особенностями и их возможностей для самореализации в обществе. (вт)
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