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Заблудившегося в Архангельске мальчика искал весь личный состав городской полиции
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Заблудившегося в Архангельске мальчика искал весь личный состав городской полиции 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Родители потеряли 11-летнего Андрея Балдыча сегодня утром — мальчик уехал на автобусе «3к» и больше не появлялся. Родственники обратились в полицию в 15:30, на розыск школьника был ориентирован весь личный состав городского УМВД, помогали волонтеры и общественники.
Около 17:50 похожего ребенка заметила кондуктор, она же и позвонила в полицию. Оказалось, мальчик проехал нужную ему остановку и долго не мог сориентироваться, на каком транспорте вернуться назад.
— Все обстоятельства инцидента в настоящее время устанавливают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Сейчас мальчика передали родителям, — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
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