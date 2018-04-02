Заблудившегося в Архангельске мальчика искал весь личный состав городской полиции

Родители потеряли 11-летнего Андрея Балдыча сегодня утром — мальчик уехал на автобусе «3к» и больше не появлялся. Родственники обратились в полицию в 15:30, на розыск школьника был ориентирован весь личный состав городского УМВД , помогали волонтеры и общественники.

Около 17:50 похожего ребенка заметила кондуктор, она же и позвонила в полицию. Оказалось, мальчик проехал нужную ему остановку и долго не мог сориентироваться, на каком транспорте вернуться назад.

— Все обстоятельства инцидента в настоящее время устанавливают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Сейчас мальчика передали родителям, — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.