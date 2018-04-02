Юных художников Ленобласти приглашают принять участие в конкурсе «Страна Вообразилия» 

В Ленинградской области объявлен областной конкурс детских художественных работ «Страна Вообразилия», приуроченный к Международному дню защиты детей.
К участию в конкурсе приглашаются юные жители региона в возрасте от 6 до 18 лет.
Участникам предлагается проявить свою фантазию и изобразить воображаемую страну, город будущего или параллельную Вселенную и их обитателей. Также к художественной работе необходимо приложить краткий рассказ-пояснение.
Конкурс проходит в 3 этапа.
I (муниципальный) этап продлится до 5 мая.
Юным участникам необходимо сдать свои работы организатору конкурса в Выборгском районе — общественному помощнику Уполномоченного по правам ребенка Ирине Агеевой по адресу: ул. Советская, д.12, каб. 9. Телефон для справок: 8 (81378) 2-47-14.
II (региональный) этап пройдет с 15 по 18 мая.
На данном этапе оргкомитет выберет по 3 работы в каждой возрастной категории, которые будут опубликованы на официальном сайте Уполномоченного по правам ребенка, а также в ежегодном подарочном календаре.
В рамках III этапа состоится подведение итогов конкурса.
Организаторами конкурса выступают Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области, Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, Ленинградское областное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд».
Вся подробная информаци о конкурсе на сайте Уполномоченного по правам ребенка Ленобласти.