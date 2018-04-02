11-летняя девочка захлебнулась в пермском бассейне

В Перми врачи борются за жизнь 11-летней девочки, захлебнувшейся в одном из бассейнов Перми.

ЧП произошло в 16.40. Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края, в 16.56 к месту приехали две бригады скорой помощи: врачебная и реанимационная. Они продолжили реанимационные действия, которые начали медицинские сотрудники спортивного комплекса. Врачам удалось восстановить сердечную деятельность.