11-летняя девочка захлебнулась в пермском бассейне 

В Перми врачи борются за жизнь 11-летней девочки, захлебнувшейся в одном из бассейнов Перми.
ЧП произошло в 16.40. Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края, в 16.56 к месту приехали две бригады скорой помощи: врачебная и реанимационная. Они продолжили реанимационные действия, которые начали медицинские сотрудники спортивного комплекса. Врачам удалось восстановить сердечную деятельность.
«Ребёнок находится в Детской краевой клинической больнице в тяжёлом состоянии на искусственной вентиляции лёгких», — пояснили в минздраве.