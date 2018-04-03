В Пермском крае завели уголовное дело из-за инцидента с ребёнком в бассейне

В Пермском крае возбудили уголовное дело из-за инцидента с ребёнком в бассейне, сообщает URA.RU со ссылкой на СУ СК России по региону. По имеющимся данным, 10-летняя девочка захлебнулась во время тренировки в Перми. Она госпитализирована в детскую краевую клиническую больницу. Её состояние оценивается как тяжёлое.

Заведено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи допрашивают свидетелей, проводится выемка документов, регламентирующих детские тренировки на воде.

В январе сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после смерти 13-летнего мальчика во время тренировки по плаванию в городе Пересвет Сергиево-Посадского района.