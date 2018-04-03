Ещё
В Пермском крае завели уголовное дело из-за инцидента с ребёнком в бассейне
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Пермском крае завели уголовное дело из-за инцидента с ребёнком в бассейне 

RT на русском 57 минут назад
Фото: АиФ Пермь
В Пермском крае возбудили уголовное дело из-за инцидента с ребёнком в бассейне, сообщает URA.RU со ссылкой на СУ СК России по региону. По имеющимся данным, 10-летняя девочка захлебнулась во время тренировки в Перми. Она госпитализирована в детскую краевую клиническую больницу. Её состояние оценивается как тяжёлое.
Заведено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи допрашивают свидетелей, проводится выемка документов, регламентирующих детские тренировки на воде.
В январе сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после смерти 13-летнего мальчика во время тренировки по плаванию в городе Пересвет Сергиево-Посадского района.
RT на русском: последние новости
Опекуном потерявшего семью при пожаре в Кемерове мальчика станет бабушка За путёвками в дома отдыха обратились 790 жителей Волоколамского района Следователи центрального аппарата СК встретились с родственниками жертв пожара в ТЦ Кемерова
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло34
Тест: угадайте фильм по одному предмету1
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?29
Видео
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение