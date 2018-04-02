В КЦ «Салют» проведут бесплатный мастер-класс по авиамоделированию

культурном центре «Салют» 7 апреля в 14.00 пройдет мастер-класс по авиамоделированию. Занятие проведет автор детского проекта «Маленький самолётик», сотрудник Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил Юрий Рождествин.

На мастер-классе дети получат специальные наборы для сборки моделей самолетов или планеров. В него входят выштампованные из листового пенопласта части для конструирования, так что детям не придется пользоваться ножницами. В наборе также имеется двусторонний скотч для склеивания между собой деталей и металлические шайбы для правильной балансировки модели.

После конструирования будет проведен урок по запуску готовых самолетов в небо. Участие в мастер-классе могут принимать дети от 6 лет. Вход свободный. Адрес: улица Свободы, дом 37.