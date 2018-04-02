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В КЦ «Салют» проведут бесплатный мастер-класс по авиамоделированию
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В КЦ «Салют» проведут бесплатный мастер-класс по авиамоделированию 

Префектура СЗАО города Москвы 31 минуту назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В культурном центре «Салют» 7 апреля в 14.00 пройдет мастер-класс по авиамоделированию. Занятие проведет автор детского проекта «Маленький самолётик», сотрудник Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил Юрий Рождествин.
На мастер-классе дети получат специальные наборы для сборки моделей самолетов или планеров. В него входят выштампованные из листового пенопласта части для конструирования, так что детям не придется пользоваться ножницами. В наборе также имеется двусторонний скотч для склеивания между собой деталей и металлические шайбы для правильной балансировки модели.
После конструирования будет проведен урок по запуску готовых самолетов в небо. Участие в мастер-классе могут принимать дети от 6 лет. Вход свободный. Адрес: улица Свободы, дом 37.
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