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Кардиолог из детской тушинской больницы отмечена благодарностью мэра Москвы
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Кардиолог из детской тушинской больницы отмечена благодарностью мэра Москвы 

Префектура СЗАО города Москвы 31 минуту назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Руководитель кардиологической службы детской больницы имени З. А. Башляевой профессор Инна Трунина получила благодарность мэра Москвы за плодотворную работу в системе здравоохранения столицы.
— Инна Игоревна является одним из ведущих детских кардиологов нашей страны. Мы, сотрудники больницы, от всей души поздравляем ее со столь высокой и заслуженной наградой и желаем дальнейших успехов во благо сохранения здоровья наших детей, — отметили в администрации больницы.
Напомним, Инна Трунина — заведующая отделением, врач — детский кардиолог высшей квалификационной категории, доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной педиатрии № 1 педиатрического факультета ГБОУ ВПО РНИМУ имени Н. И. Пирогова. Имеет сертификаты по специальностям «Детская кардиология», «Неонатология», «Ультразвуковая диагностика. Эхокардиогафия», «Педиатрия». Стаж работы кардиологом — более 14 лет.
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