Кардиолог из детской тушинской больницы отмечена благодарностью мэра Москвы

Руководитель кардиологической службы детской больницы имени З. А. Башляевой профессор Инна Трунина получила благодарность мэра Москвы за плодотворную работу в системе здравоохранения столицы.

— Инна Игоревна является одним из ведущих детских кардиологов нашей страны. Мы, сотрудники больницы, от всей души поздравляем ее со столь высокой и заслуженной наградой и желаем дальнейших успехов во благо сохранения здоровья наших детей, — отметили в администрации больницы.

Напомним, Инна Трунина — заведующая отделением, врач — детский кардиолог высшей квалификационной категории, доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной педиатрии № 1 педиатрического факультета ГБОУ ВПО РНИМУ имени Н. И. Пирогова. Имеет сертификаты по специальностям «Детская кардиология», «Неонатология», «Ультразвуковая диагностика. Эхокардиогафия», «Педиатрия». Стаж работы кардиологом — более 14 лет.