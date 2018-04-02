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В Перми возбудили уголовное дело после ЧП с ребёнком в бассейне
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В Перми возбудили уголовное дело после ЧП с ребёнком в бассейне 

АиФ Пермь 42 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми возбудили уголовное дело по факту причинения вреда здоровью школьницы во время тренировки в плавательном бассейне Индустриального района Перми.
Как рассказали в пресс-службе следственного управления СКр по Пермскому краю, уголовное дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
По данным следствия, во время тренировки в бассейне девочка внезапно начала тонуть. Спасатели извлекли ребёнка и воды, вызвали бригаду скорой помощи и после проведения реанимационных мероприятий девочку в бессознательном состоянии доставили в больницу.
Следователи завершают осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей. Кроме того, они изучат документы, регламентирующие проведение тренировок с детьми.
Напомним, по данным министерства здравоохранения в 16.40 2 апреля поступил вызов в скорую. Звонившие сообщили, что 11-летний ребёнок захлебнулся водой в бассейне. Врачам удалось восстановить деятельность сердца. Но пострадавшая находится в тяжёлом состоянии на искусственной вентиляции лёгких в реанимации.
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