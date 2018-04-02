Для развития «особенных» детей в Самаре есть целый ряд возможностей

2 апреля — Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Особенных детей часто не понимают, даже боятся, а ведь многие из них наделены чертами гениальности, просто на мир смотрят по-своему. Какие возможности для развития детей с такими особенностями есть в Самаре, узнавала Светлана Стребкова.

Здесь каждый на своей волне. Для детей с расстройством аутистического спектра окружающий мир — «тетрис». Кирпичиков много, но они не связаны между собой. Любое нарушение привычного порядка, например резкий звук, может вызвать панику. Задача у волонтеров из самарского Меда непростая — погрузить особенных детей в атмосферу детского праздника.

”К сожалению, их не приглашают на массовые культурные мероприятия, т.к. не все знают, как с ними работать, боятся каких-то инцидентов. Т.е. вдруг случится приступ, истерика. Мы не боимся, мы приглашаем, мы стараемся делать инклюзивные мероприятия”, — рассказывает Юлия Черненкова, координатор центра для детей.

Мы — это центр для детей с особенностями развития «Жемчужинка» и секция лечебной физкультуры «Островок надежды». Неравнодушные люди, которые дают ребятам с аутизмом возможность развиваться — физически, творчески, интеллектуально, быть в коллективе, учиться обычным для всех без исключения детей навыкам. Вячеслав Возный на «ты» с любыми гаджетами, обожает все, что касается новомодных технологий, а вот самостоятельно одеться или покушать мальчику бывает сложно.

Занимаются с ребятами-аутистами и в образовательном центре Южного города. Это современная школа, куда впервые в регионе взяли на обучение таких детей совместно с родителями, организовали для них ресурсный класс.

”Мы с ними встретились, обсудили проблемы, посмотрели деток, совместно ездили изучать опыт других регионов по организации ресурсного класса, совместно прорабатывали вопросы материально-технического оснащения класса, кадрового обеспечения”, — отмечает Владимир Кильдюшкин, директор образовательного центра «Южный город».

Кроме одного на всех учителя у каждого ребенка есть тьютор, который адаптирует материал под индивидуальные особенности школьника, внимательно следит за настроением подопечного, чтобы вовремя уловить его изменение и скорректировать поведение. Матвей Бруяк успешно осваивает школьные предметы, на английском говорит и пишет лучше, чем на русском, на слух подбирает любую мелодию и воспроизводит ее на синтезаторе. Трудно поверить, но до 5 лет мальчик не говорил. Почему в 1,5 года он вдруг изменился, стал отгораживаться от окружающего мира и врачи не сразу поняли.

”К сожалению, на тот момент мало было информации. Врачи тоже не могли дать мне однозначный ответ, говорили: «Подождите, не волнуйтесь, не переживайте, не говорит, значит, заговорит чуть позже, не надо торопиться». Но уже к 4 годам поставили окончательный диагноз, врачи это признали”, — делится мама Матвея, Инна Ванян.

Всемирному дню распространения информации об аутизме посвятили несколько флешмобов. В течение месяца для ребят будут организованы и другие мероприятия, которые помогут им стать еще на шаг ближе к окружающим.