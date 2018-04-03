Как вырастить хорошего сына. Пособие по воспитанию мужчи

Как выстроить отношения с ребёнком, научить его правильно расставлять приоритеты и сделать из него мужчину? Об этом «АиФ-Казань» рассказал автор подростковых и детских программ по комплексному психофизическому развитию, тренер по единоборствам с 15-летним стажем Алмаз Тухватуллин.

Играть свою роль

«Мы с отцом всё для него, с утра до вечера работаем, ничего не жалеем, а он от рук отбился, сидит безвылазно за компьютером, не слышит меня», — жалуется мама подростка. «Ай-яй», — в ответ сочувственно качают головой соседи и учителя. Конечно, как не обвинить во всех бедах и неудачах 13-летнего парня!

«Очень даже типичная ситуация для нашего времени, которая зачастую не находит решения, пока, как говорится, гром не грянет, — говорит Алмаз Тухватуллин. — Подростки, с одной стороны, инфантильны, а с другой — чрезмерно агрессивны. У них отсутствуют чёткие рамки поведения, размыты жизненные ориентиры. На такой почве зачастую подростковый бунт перерастает в преступность. В силу определённых причин — биологических и социальных — каждому подростку важна самореализация через достижения, то есть получение неких бонусов за свои поступки, признания. У мальчиков потребность в этом более выражена, чем у девочек. Откуда берётся антисоциальное поведение? Раньше хороший пример прививался такими книгами, как «Тимур и его команда». Культивировались позитивные мужские добродетели — сила, умение защитить слабых. Посмотрите, что сейчас смотрят дети: фильмы и сериалы, в которых романтизируется преступное сообщество. Другого примера не предлагается. Откуда взяться «хорошим» детям? Хотя да, все мы любим талантливых и послушных мальчиков.

— А их меньшинство?

— По крайней мере, точно меньше, чем тех, которым необходима помощь. Больше тех, кто противопоставляет себя обществу: «Я не хочу быть, как вы». Обычно как раз пубертатный период является критическим, состояние бунта усиливается. И это естественно: право мужчины с чем-то не соглашаться. Вопрос тут не в воспитании. Совершенно естественно, что мальчик пытается себя противопоставить. Проблема в том, что в этот период нужно уметь найти с ним общий язык и привить ему правильные ценности. Наша основная задача выяснить, чем живёт ребёнок, что ему интересно, и говорить о том, что ему близко. Вот, скажем, неразделённая любовь, когда подросток готов спрыгнуть с крыши дома. Он видит, как вокруг него многие страдают от таких же проблем, он идёт к родителям с желанием донести свою боль, найти поддержку и совета. А что они обычно говорят? «Ерунда это, забудь, всё пройдёт!». Вот и первая пропасть между взрослыми и детьми. Попытки назидательства, по­учения ни к чему хорошему не приводят. Работает только собственный пример, плюс открытость, умение понять.

Впрочем, с некоторыми современными тенденциями общества и вовсе невозможно совладать. Под влиянием западного менталитета оно движется туда, где постепенно нивелируются мужская и женская роли, и люди превращаются в существ неопределённого пола. Я говорю о трансгендерах, когда ребёнку дают право выбора пола. Отголоски уже слышатся и в России. А ведь у нас веками культивировались традиции, когда мужчина защищал, а женщина оставалась хранительницей очага, воспитывала детей. Тогда и речи не шло о непонимании своей миссии. Сейчас мальчик знает свою роль, но не знает миссии. Да, ему говорят: «Ты должен, ты добытчик». Но как это реализовать, никто не объясняет. Поэтому у нас в России так мало мужчин, занимающихся любимым делом. Если раньше прививалось ремесленничество, и у мальчишки с детства складывалось понимание, кем он хочет стать, он шёл по стопам отца или деда, то сейчас парень с подросткового возраста без конца ищет себя и не может обрести.

— Что волнует нынешних подростков?

— В подавляющем большинстве мальчики, понимающие свою гендерную роль, воспитываясь примером драк, завоеваний, начинают искать признания в любых сферах. Если этого признания они не получают дома, вполне вероятно, что найдётся какой-нибудь 19-летний дворовый лидер, который быстро возьмёт пацана в оборот. В подростковом возрасте дети легко поддаются влиянию. Нужно понять: мальчику не важен оттенок достижения, ему без разницы. Где он почувствует авторитет, там он и проявит себя. Нет дома авторитетов, значит, и желания показать себя не будет.

В обществе бытует мнение, трудный подросток — это, как правило, неблагополучная или малоимущая семья. Совсем нет. В обеспеченных семьях проблем с детьми порой больше. Зачастую в них растут избалованные инфантильные дети, с отсутствием жизненных ориентиров, привыкшие манипулировать родителями.

Нет плохих учеников

— С какими ребятами работаете вы?

— С разными. Есть группы, в которых подростки уже на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних. И те, кто просто целыми днями сидит за компьютером, ничего не желая слышать. Как мы действуем? Нам нужна картина, за что зацепиться. Любит ребёнок играть? Так у нас вся программа построена в формате игры, можно получать очки за каждое реальное (!) действие. Мальчику надо заниматься физически, а у него нет особой предрасположенности? Найдём подход и здесь, через преодоление. Сидит и целыми днями читает книги и переставляет шахматные фигуры? Значит, заходим через шахматы, и начинается командная работа, вот он уже втянулся и отжимается и видит смысл в дальнейшем развитии.

То есть нужно начать с того, что интересно ребёнку. А дальше многие хорошие привычки приживаются. Ребёнок у нас попадает в мужскую среду, так как за годы работы у нас сформировалось сильное мужское сообщество, фактически мы растим тех же «тимуровцев». Подростки и ребята взаимодействуют, видят пример, приобретают авторитет.

Балльная система

— Сейчас культивируется мысль о том, что лучше мальчика отдавать в спорт, там он вырастет мужчиной.

— Я профессиональный спорт­смен, но я за обычные спортивные занятия как способ формирования мужских качеств. А как по-другому вы научите мальчишку быть целеустремлённым, бескомпромиссным? Только через тело, физические нагрузки. Но тут есть важный момент: ни в коем случае нельзя сравнивать мальчика, мужчину с другими, лучше и эффективней — сопоставлять его прежние показатели с теми, которых он достиг через волю, собственные усилия. Месяц назад мальчишка отжимался от пола 4 раза, через месяц уже 20, и это для него не предел. Растут показатели и, соответственно, самооценка.

Вообще, я уверен, нет плохих учеников, есть плохие учителя, которые не могут найти ценности ребёнка, стать для него авторитетом и наставником. А ведь это легко сделать. Спрашиваю у мальчугана: кто из нас лучше знает, как стать более спортивным, я или он. Ответ очевиден. Продолжаем беседу, и вот уже подросток готов услышать меня. Потихоньку налаживается контакт. Иногда тренер способен стать отцом, даже если отец в жизни ребёнка присутствует, но, например, много работает, и ребёнок толком его не видит.

— Какая конечная цель в работе с подростками? Как вы понимаете, что вы выполнили свою миссию?

— В течение двух месяцев мы стараемся задать подростку некие алгоритмы поведения. Дальше многое зависит от родителей. Что касается меня и нашей команды, то есть понимание, как развивать направление по воспитанию мужчин, вплоть до идеи создания приложения, которое бы мотивировало детей. Это некая площадка, где бы они получали баллы и очки за дела в реальном мире, где они бы могли соревноваться, получать признание в своей среде сверст­ников за хорошие начинания. Надо понимать, что обычные «спасибо» уже не имеют для подростков ценности. А вот то, что в списке из 30 друзей поднялся уже на 8-е место, и это ценится в данной среде, будет значимо. Главное, есть понимание, что необходимо, чтобы в современном обществе настоящие мужчины не стали редкостью.