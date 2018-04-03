Самые интересные летние лагеря — 2018

Лагерь для одаренных детей. Чтобы сюда попасть, нужно с 12 февраля по 11 марта 2018 года подготовить исследовательскую работу школьника. Победители получат право преимущественного зачисления в Летние научные школы «Ланат». Остальные места будут распределяться по мере регистрации на сайте.

Рассудительные старшеклассники стремятся в лагерь при МГУ, чтобы отдыхать с пользой: учиться, заводить умных друзей, узнавать новое и погружаться в науку. С детьми здесь занимаются биологией (рассказывают о микромире простейших, подсказывают навыки обращения с разными животными: птицами, млекопитающими, рептилиями, амфибиями и даже беспозвоночными), учатся пользоваться настоящим биологическим оборудованием и серьезно изучают науку. Изучают химию, биохимию, программирование, астрономию, конструирование, 3D-моделирование, электронику, инжиниринг и много такого, что родители никак не могут связать со словом «отдых». И тем не менее запись в лагерь всегда полная, а конкурс — огромный. Нужно успеть попасть.

Фото: с сайта лагеря

Чеховский район МО, д/о Лопасня, ул. Береговая, 1 (первая смена), остальные уточняются.

69 000 рублей

с 3 по 11 класс

22 июня — 13 июля; 16 июня — 5 августа; 8 по 28 августа. Даты смен уточняются.

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Летние каникулы в «Царицыно»

С 4 июня по 29 июля в музее-заповеднике «Царицыно» заработает летний лагерь, рассчитанный на детей от 7 до 14 лет. Организаторы разработали несколько программ, которые подойдут детям с разными интересами.

Программа «Лето во Дворце» для детей 7–11 лет Цветочный этикет и бальные правила, театральные постановки и ботанические иллюстрации, чаепития и экскурсии. Большой дворец, Царицынские оранжереи и настоящий пейзажный парк — в распоряжении детей.

Первая смена (4–8 июня) и третья (18–22 июня) будут театральными — дети поставят спектакль по сказке, написанной Екатериной II. Вторая смена (11–15 июня) и четвертая (25–29 июля) — маскарадные. Детей научат танцевать менуэт, помогут примерить декоративную «мушку» или настоящую орденскую ленту. Запись на программу

Программа «Археология в Царицыне» для детей 10–14 лет Если ребенок любит историю, склеивает разбитые чашки на манер древнегреческих сосудов, а на день рождения просит подарить ему тахеометр (что бы это ни значило), у него найдутся единомышленники в рамках программы «Археология в Царицыне».

Кроме прогулок по старинному и богатому на археологические находки парку, он станет слушателем лекций и участником семинаров. Помимо этого, его ждет путешествие в музейное хранилище и библиотеку для научных сотрудников.

Единственная археологическая смена — 4–15 июня. Стоимость — 15 500 рублей. Ведущий — историк и археолог Артемий Дановский. Запись на программу

Фото: с сайта лагеря

улица Дольская, д. 1, +7 495 322-44-33 смена полного дня (9:00–18:00) — 8500 рублей; только первая половина дня (9:00–13:00) — 5 000 рублей. Стоимость двух смен подряд — 15 500 рублей (полный день) и 9 000 рублей (половина дня). Питание оплачивается отдельно: обед из трех блюд в ресторане «Меркато» стоит 300 рублей

от 7 до 14 лет 4-8 июня, 11-15 июня, 18-22 июня, 25-29 июля. Археологическая смена — 4-15 июня.

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Лагерь семейного клуба «Умная среда»

Лагерь в центре Москвы, куда можно приводить детей с 9 утра до 5 вечера. Каждая тематическая смена в клубе длится две недели.

В программе лагеря: — Школа фотографа (дети освоят основы цифровой фотографии и не только в теории, но и на практике. Занятие будет вести профессиональный фотограф); — Школа переговоров (тренинги и игры на развитие коммуникативных навыков); — Акварельный скетчинг; — Йога и детский фитнес; — Ежедневный английский язык; — Раз в смену планируется выход в музей или квест-рум.

В лагере четырехразовое питание (завтрак, фруктовый перекус, обед, полдник). Дополнительно можно оплатить ужин, если ребенок остается до 18 (300 рублей) или 19 (600 рублей) часов вечера.

Фото: с сайта лагеря

Самотечная улица, дом 5, +7 (495) 755 00 56 15 000 рублей с 9:00 до 17:00; 10 000 рублей с 9:00 до 13:00 с 7 до 12 лет 28 мая — 8 июня; 11 — 22 июня; 25 июня — 6 июля, 9 — 20 июля, 23 июля — 3 августа.

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