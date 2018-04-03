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На Сахалине ликвидировали очередь в детские сады для возрастной группы от трех до семи лет
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На Сахалине ликвидировали очередь в детские сады для возрастной группы от трех до семи лет 

ТАСС 38 минут назад
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Правительству Сахалинской области удалось ликвидировать очередь в детские сады для детей от трех до семи лет, в восьми районах области нет очередей и для детей от 1,5 до трех лет. Об этом во вторник на IV Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока» сообщила председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина.
"Мы выполнили указ президента об обеспеченности дошкольным образованием детей в возрасте от трех до семи лет. В восьми районах ликвидирована очередь в детские сады для детей от 1,5 до трех лет", — сказала председатель правительства, отметив, что только в 2017 году в области построили и ввели в эксплуатацию пять детских садов на 880 мест.
По ее словам, повышение доступности дошкольного образования в области решают не только за счет строительства детских садов, но и через развитие вариативных, в том числе негосударственных форм дошкольного образования.
"С этой целью оказываем поддержку негосударственному сектору. В 2017 году здесь создано 167 дополнительных мест для детей раннего возраста: открылся детский сад «Ладушки», шесть групп присмотра и ухода, организованных индивидуальными предпринимателями. Частным дошкольным образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям ежемесячно предоставляется субсидия на возмещение затрат на обеспечение дошкольного образования, в том числе на оплату труда и учебные расходы В 2017 года на эти цели из областного бюджета направлено 10,3 млн рублей ", — сказала председатель правительства Сахалинской области
Конференция открылась во вторник в Южно-Сахалинске, организаторами выступают Министерство РФ по развитию Дальнего Востока, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и правительство Сахалинской области. Все регионы Дальнего Востока представят утвержденные дорожные карты демографического развития.
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