За четыре года число многодетных семей на Сахалине и Курилах выросло на 80%

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 апреля. / ТАСС /. Число многодетных семей на Сахалине и Курильских островах за последние четыре года выросло на 80%. Об этом во вторник на IV Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока» сообщила председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина

"В настоящее время (по состоянию на 1 апреля 2018 года — прим. ТАСС) в области проживает 5801 многодетная семья, воспитывающая 18776 детей. За последние четыре года их количество выросло на 80% по сравнению с 2013 годом", — сказала она.

По словам Щербиной, такого результата удалось достичь благодаря разнообразным мерам поддержки. В частности, в области осуществляют ежемесячные выплаты при рождении третьего или последующего ребенка в размере прожиточного минимума. На каждого ребенка многодетная семья, независимо от дохода, получает 2551 рубль в месяц.

Кроме того, такие семьи освобождены от уплаты налога на имущество и земельного налога в отношении участков, предоставляемых под индивидуальное жилищное строительство, а малоимущие многодетные семьи — от уплаты транспортного налога.

Конференция открылась во вторник в Южно-Сахалинске, ее организаторами выступают Министерство РФ по развитию Дальнего Востока, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и правительство Сахалинской области. Все регионы Дальнего Востока представят утвержденные дорожные карты демографического развития.