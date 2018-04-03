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В Красноярском крае стали меньше жениться и рожать детей
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В Красноярском крае стали меньше жениться и рожать детей 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярском крае по сравнению с прошлым годом на 1,4% снизился уровень рождаемости. Соответствующие данные приводит Красноярскстат.
За первые два месяца нынешнего года в регионе на свет появились 5 439 детей, из них 2 620 девочек и 2 819 мальчиков. Кстати, вместе с рождаемостью на 12,6% снизилось количество заключаемых браков, а от разводов наоборот стало больше на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Также за первые 2 месяца 2018 г. на 2,4% снизился уровень смертности в регионе — 6 011 человек, а естественная убыль населения составила 527 человек.
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