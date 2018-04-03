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За лечением от бешенства за два месяца обратилось 329 калининградцев
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За лечением от бешенства за два месяца обратилось 329 калининградцев 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
«Несмотря на достигнутые успехи в Калининградской области число пострадавших от укусов животными остается высоким. За антирабической помощью ежегодно обращаются более 2000 пострадавших, каждый четвертый — ребенок», — говорят в ведомстве.
Так, в прошлом году за антирабическим лечением обратились 2326 человек.
Медики говорят, что сейчас применяется антирабическая вакцина и иммуноглобулин, которые гарантируют защиту от заболевания, если вовремя обратиться за помощью. При этом они напоминают, что бешенство в 100% случаев заканчивается летальным исходом.
В группе риска находятся дети, поскольку они чаще контактируют с животными. 40% людей подвергшимся укусам предположительно бешенных животных — это дети в возрасте до 15 лет.
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