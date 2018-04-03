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Завершается проектирование детской поликлиники в «Салават Купере»
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Завершается проектирование детской поликлиники в «Салават Купере» 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Проектирование филиала детской поликлиники №4 «Кояшлы» в «Салават Купере» завершается, сообщает пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ.
Поликлиника будет располагаться на площади 370 кв. м. на первом этаже жилого дома № 28 по проспекту Заречья (строительный № 13-4). В учреждении родители смогут не только получить медпомощь, но и питание для детей, так как в поликлинике предусмотрено размещение детской молочной кухни.
«На сегодняшний день формируется комплектовочная и проектная ведомости объемов работ, которые позволят произвести закупку материалов и определить подрядную организацию», — отметили пресс-службе.
Напомним, в 3-м квартале 2018 года в «Салават Купере» появится подростковый клуб, где дети смогут заниматься хореографией, спортом, шахматами. Осенью в жилищном комплексе откроют детский сад.
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