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СК изучит документы о работе детдома в Екатеринбурге по делу о махинациях с жильем сирот
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СК изучит документы о работе детдома в Екатеринбурге по делу о махинациях с жильем сирот 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ Урал
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Следователи изучат документы о работе специализированного дома ребенка в Екатеринбурге в рамках расследования уголовного дела о махинациях с квартирами детей-сирот. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Свердловской области.
Ранее сообщалось, что следственный отдел по Орджоникидзевскому району города Екатеринбурга СК по Свердловской области вынес постановление о возбуждении уголовного по статье УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Поводом для возбуждения дела стали публикации в местных СМИ о махинациях с жильем детей-сирот.
"В рамках возбужденного уголовного дела допрашиваются в качестве свидетелей сотрудники территориального органа опеки и отделения №1 «Специализированный дом ребенка», направлены поручения по установлению и допросу граждан, которые могли пострадать от действий вышеуказанных должностных лиц. Запрошена информация из компетентных органов о том, поступали ли ранее обращения по подобным фактам, а также изучается должностная документация о работе территориального органа опеки и дома ребенка", — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее во вторник сообщалось, что прокуратура на Урале выявила более 300 нарушений в деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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