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Следователи возбудили уголовное дело о продаже детей-сирот в Екатеринбурге
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Следователи возбудили уголовное дело о продаже детей-сирот в Екатеринбурге 

e1.ru 4 часа назад
Фото: e1.ru
Следователи провели проверку и возбудили уголовное дело после случая с молодой парой, которая хотела взять ребёнка из детского дома, а им предложили его купить за 80 тысяч рублей.
— Решение о возбуждении уголовного дела принято с учётом необходимости наиболее тщательного и всестороннего выяснения всех обстоятельств, изложенных в публикациях СМИ, в том числе и проверки сведений о возможных фактах обналичивания денег, принадлежащих детям-сиротам, о продаже закреплённого за ними недвижимого имущества и о возможных злоупотреблениях работниками органов опеки и попечительства Орджоникидзевского района города Екатеринбурга при передаче детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, в приёмную семью, — рассказали в СК РФ по Свердловской области.
Сейчас следователи допрашивают сотрудников органа опеки и отделения № 1 ГКУЗ СО «Специализированный дом ребёнка» и проверяют, поступали ли раньше подобные обращения.
— Направлены поручения по установлению и допросу граждан, которые могли пострадать от действий вышеуказанных должностных лиц, — добавили следователи. — Истребована и изучается должностная документация о работе территориального органа опеки и отделения № 1 ГКУЗ СО «Специализированный дом ребёнка».
Главный врач Специализированного дома ребёнка Алексей Ефремов отказался прокомментировать Е1.RU ситуацию. Дозвониться до органов опеки Орджоникидзевского района не удалось.
Историю о продаже детей рассказали на сайте The Insider. По словам родителей, за возможность забрать детей из Специализированного дома ребенка с них просили 80 тысяч рублей. Еще одна приемная мать, которой удалось забрать девочку-инвалида в семью, рассказала, что детей-инвалидов не отдают в семьи, чтобы иметь доступ к их счетам.
«Эти дети в 18 лет получают жилье, у них полные денег книжки, — рассказала женщина. — Вы только себе представьте, сколько накапливается денег! Могу судить по Карине: я забрала ее в три года, и у нее на счету было и есть 385 тысяч рублей. Соответственно, к четырем годам это полмиллиона, представьте теперь, сколько к 18 годам? Эти деньги кем-то обналичиваются».
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