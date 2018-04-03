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В Уфе появились социальные няни для малообеспеченных
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В Уфе появились социальные няни для малообеспеченных 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Уфе стартовал новый социальный проект «Кратковременный присмотр», благодаря которому многодетные семьи и люди с небольшим достатком могут бесплатно воспользоваться услугами нянь, передаёт ОТР.
Проект позволяет родителям привести ребёнка в центр соцобслуживания или пригласить няню посидеть с чадом дома. Присмотр обеспечен для детей до трёх лет, когда мамы уже выходят на работу, а в детский сад отправлять малыша ещё слишком рано.
Пока в центре работает всего несколько воспитателей, однако их услуги оказались настолько востребованными, что семьям приходится стоять в очереди, чтобы попасть к социальной няне. Максимальная загрузка учреждения — 15 семей, но уже сейчас за помощью педагогов обратились 19 родителей.
Проект предполагает и специальные условия: бесплатно оставить ребёнка нельзя дольше, чем на четыре часа, а за каждый дополнительный час придётся заплатить сто рублей.
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