В Уфе появились социальные няни для малообеспеченных

В Уфе стартовал новый социальный проект «Кратковременный присмотр», благодаря которому многодетные семьи и люди с небольшим достатком могут бесплатно воспользоваться услугами нянь, передаёт ОТР.

Проект позволяет родителям привести ребёнка в центр соцобслуживания или пригласить няню посидеть с чадом дома. Присмотр обеспечен для детей до трёх лет, когда мамы уже выходят на работу, а в детский сад отправлять малыша ещё слишком рано.

Пока в центре работает всего несколько воспитателей, однако их услуги оказались настолько востребованными, что семьям приходится стоять в очереди, чтобы попасть к социальной няне. Максимальная загрузка учреждения — 15 семей, но уже сейчас за помощью педагогов обратились 19 родителей.

Проект предполагает и специальные условия: бесплатно оставить ребёнка нельзя дольше, чем на четыре часа, а за каждый дополнительный час придётся заплатить сто рублей.