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Сотрудники ММК и их дети отдохнули на 200 миллионов рублей
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Сотрудники ММК и их дети отдохнули на 200 миллионов рублей 

Уралинформбюро 56 минут назад
В 2017 году затраты Магнитогорского металлургического комбината на оздоровление работников и их семей превысили 200 миллионов рублей. Реабилитационно-восстановительное лечение получили 8 189 человек, из которых 87% — сотрудники предприятия.
ММК частично компенсирует работникам стоимость путевок в санатория и дома отдыха. Льгота для них составляет 65-80% от цены путевки, для детей — 70%, для супруги — 50%, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей предприятия.
В прошлом году металлургов принимали в санаториях «Юбилейный» и «Металлург» (Ессентуки), санатории-профилактории «Южный», домах отдыха «Березки» и «Абзаково», санаторном корпусе «Ассоль» санатория «Ассы». Затраты ПАО «ММК» на компенсацию стоимости путевок составили 190,6 миллиона рублей. Профсоюзный комитет выделил на оздоровление работников материальную помощь в размере 11,6 миллиона рублей.
Оздоровление детей металлургов — неотъемлемая часть социально ориентированной политики комбината. В летние каникулы они набираются сил в детских оздоровительно-образовательных центрах «Уральские зори» и «Горное ущелье». Общая сумма компенсаций за путевки в ДОЦ в 2017 году достигла почти 15 миллионов рублей. Еще свыше 10 миллионов рублей составили затраты на содержание учреждений.
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